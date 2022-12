Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele douasprezece zodii va avea parte de o schimbare mult așteptata pe plan amoros. Dupa o lunga perioada in care au fost marcați de dezamagiri, nativii acestei zodii au șanse mari sa se indragosteasca la inceputul anului 2023. Nu este exclus sa fie vorba despre alesul/a lor.

- Pentru trei dintre zodii, anul 2023 va veni cu mult noroc. Nativii nascuți sub aceste trei semne zodiacale vor fi mai fericiți ca niciodata in perioada urmatoare. Le va merge bine pe plan sentimental, financiar și profesional și nu iși vor face griji pentru absolut nimic din ceea ce le va rezerva viitorul.

- Toți oamenii spera la un inceput de an așa cum și-l doresc, insa acest lucru se va intampla pentru trei zodii ale horoscopului. Astrele prevad multe promovari la locul de munca, așadar, efortul lor va fi, in sfarșit, rasplatit. Iata care sunt acestea și afla daca te numeri printre nativi.

- Anul 2023 poate aduce schimbari avantajoase in viața Berbecilor. Prima jumatate a anului viitor este o perioada favorabila. Berbecii pot avea succes in cariera, daca sunt ambitiosi, si pot pune mai multi bani deoparte. Spre toamna, Berbecii singuratici vor descoperi fericirea in doi, daca vor profita…

- Anul 2023 aduce multe provocari pentru reprezentanții horoscopului european. Cine sunt cei cinci nativi care vor suferi anumite decepții in dragoste, la inceputul anului viitor. Roata se intoarce, iar toți cei care au suferit de pe urma lor vor avea parte de dreptate karmica. Cinci zodii ce vor avea…

- Luna octombrie va fi mohorata la propriu pentru doua dintre zodii. Nativii lor sunt predispuși la schimbari pe plan sentimental și profesional care le vor afecta starea de spirit. O desparțire și schimbarea locului de munca vor avea efecte nedorite asupra lor.

- Una dintre zodii este vizata de schimbarea mediului in care locuiește, in luna octombrie. Nativii acestei zodii au cele mai mari șanse sa se mute in casa noua peste doar cateva saptamani. Pregatirile pentru mutare vor fi gata mai repede decat se așteapta.

- BerbecLuna traverseaza zodia Taurului, activand zona castigurilor materiale provenite din munca proprie. As spune insa, ca acum devine vitala conservarea a ceea ce ai in prezent, din punct de vedere material. Mai ales daca ai sentimentul unei usoare instabilitati la locul de munca, este momentul sa…