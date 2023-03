Stiri pe aceeasi tema

- Inca un sondaj sociologic arata ca partidul de guvernamant pierde puterea. Potrivit cercetarii IMAS, prezentate astazi, in cazul unor alegeri anticipate, PAS ar obține doar 24,8 la suta din voturi, in timp ce opoziția, reprezentata de BCS și Partidul „ȘOR” ar obține 37,6 la suta.

- Horoscop 19 februarie 2023. Se anunța o zi cu intalniri magice pentru unele zodii, care le pot schimba viața. Fiți cu ochii in patru, atenți la semnele pe care vi le trimite Universul și faceți ce va dicteaza inima! Horoscop 19 februarie 2023 Berbec BERBECILOR le place sa spuna lucrurilor pe nume. Dar,…

- Luna iubirii incepe și se termina cu ghinion pentru trei zodii din horoscop. Pentru ele, lucrurile nu vor merge deloc in favoarea lor, motiv pentru care trebuie sa evite sa iși iasa din zona de confort. Pentru nativi se anunța perioade mai bune, insa acum vor avea de trecut obstacole mari.

- Ca in orice domeniu, atat jucatorii cu experiența, cat și jucatorii noi iși doresc sa fie mereu la curent cu tot ce este nou și in trenduri in domeniu. Acest lucru face ca cele mai bune platforme cu jocuri ca la aparate , așa cum este și Betfair Casino , sa dispuna de categorii și pagini dedicate celor…

- BERBEC Astazi este o zi grozava pentru munca, afaceri sau pentru negocierea chestiunilor financiare - vei acționa cu prudența și in cele din urma vei obține ceea ce iți dorești.TAUR Va fi o zi grozava pentru tine - intuiția ta va fi puternica și vei lua deciziile corecte fara sa te gandești prea mult…

- BERBEC Astazi este o zi grozava pentru munca, afaceri sau pentru negocierea chestiunilor financiare - vei acționa cu prudența și in cele din urma vei obține ceea ce iți dorești.TAUR Va fi o zi grozava pentru tine - intuiția ta va fi puternica și vei lua deciziile corecte fara sa te gandești prea mult…

- Știai ca astrele pot descifra trasaturile tale caracteristice? Latura senzuala se numara printre ele. Unele persoane au, din acest punct de vedere, o alura irezistibila celor din jur. Fie ca fac pe timidele, fie ca sunt directe, unele femei reușesc sa atraga in mod impresionant barbații. Top 4 zodii…

- Mai este puțin și va incepe noul an calendaristic, iar pasionații de astrologie se intreaba cum le va merge in 2023. In anul care vine, Universul va lumina calea catre succes pentru cațiva nativi ai zodiacului. 2023 va fi un an decisiv din punct de vedere financiar pentru 6 zodii, insa trei dintre acestea…