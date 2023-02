Impreuna spre victorie! Lugojenii iau cu asalt sala din Stara Pazova

Sectia de volei a CSM Lugoj, organizeaza saptamana viitoare, pentru fani, deplasarea la meciul cu OK Jedinstvo Stara Pazova. Meciul se desfasoara in localitatea sarba, in cadrul penultimului act din CEV Challenge Cup 2023. “Pentru a fi alaturi de echipa ta favorita… [citeste mai departe]