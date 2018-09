Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a declarat printr-un comunicat de presa ca pompierii militari au intervenit in 10 judete pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente si vremea rea.

- Departamentul pentru Situații de Urgența prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a anutat instituirea Codului Rosu privind scurgeri importante de pe versanti, torenti, paraie, niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, in bazinele hidrografice ale raurilor Olteț, Cerna si ...

- Capitala si 44 de localitati din 16 judete au fost afectate de furtuni in ultimele 24 de ore, 44 de locuinte fiind inundate, iar circulatia fiind perturbata pe 8 tronsoane de drum, a anuntat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta

- Pagube produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase au fost semnalate in ultimele 24 de ore in 44 de localitati din 16 judete ale tarii, informeaza sambata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), citat de Agerpres. “Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in…

- Capitala si 44 de localitati din 16 judete au fost afectate de furtuni in ultimele 24 de ore, 44 de locuinte fiind inundate, iar circulatia fiind perturbata pe 8 tronsoane de drum, a anuntat, sambata, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.In urma manifestarii fenomenelor hidro meteorologice…

- Pagube produse de fenomenele hidro-meteorologice periculoase au fost semnalate in ultimele 24 de ore in 44 de localitati din 16 judete ale tarii, informeaza sambata Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). "Pompierii militari au intervenit, in ultimele 24 de ore, in sprijinul…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța ca 10 localitați din județele Alba, Neamț, Suceava și Harghita nu au energie electrica din cauza fenomenelor meteorologice, precizand ca se lucreaza la remedierea problemelor.Electe ale vremii s-au resimțit in 26 de localitați din 18…

- Saizeci de localitati din treisprezece judete au fost afectate de ploile torentiale si de furtunile din ultimele 24 de ore, anunta Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), precizand ca au fost inundate aproape 60 de locuinte, iar 82 de copaci s-au prabusit, 29 de masini fiind...