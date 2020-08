Romania va primi de la Comisia Europeana, in 3 tranșe, 25.157 de flacoane de Veklury (Remdesivir) pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunța Ministerul Sanatații. Antiviralul Remdesivir este primul medicament impotriva COVID-19 recomandat pentru autorizare in Uniunea Europeana. Medicamentul a fost […] The post Trei zile pana cand medicamentul Redemsivir ajunge și in spitalele romanești appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .