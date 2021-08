Trei zile: mega-incendiu pentru mega-bateriile Tesla. Un nou tip de catastrofă? Inaintarea cu viteza mare a industriilor catre energia electrica pe baterii comporta riscuri despre care de multa vreme specialiștii atrag aenția, dar care sunt trecute cu vederea in favoarea profitului: incendiile unor astfel de dispozitive. De la bateriile pentru automobile electrice, la „fermele de baterii”. Recent, experții britanici au tras semnalul de alarma: „fermele de […] The post Trei zile: mega-incendiu pentru mega-bateriile Tesla. Un nou tip de catastrofa? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

