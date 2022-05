Trei zile libere în luna iunie, doar două pică în timpul săptămânii Romanii vor sta acasa de Ziua Copilului, miercuri, pe 1 iunie, dar si de Rusalii, pe 12 si 13 iunie. Parlamentarii vor sa legifereze, dupa model occidental, compensare cu alte libere pentru sarbatorile care se suprapun cu liberele de la sfarsitul saptamanii. Motivul pentru care parlamentarii au inițiat un proiect de lege care sa modifice […] The post Trei zile libere in luna iunie, doar doua pica in timpul saptamanii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- Din 15 zile libere legale in tot anul 2022, conform Codului Muncii, trei pica in luna iunie. Zilele libere legale in luna iunie 2022. Weekend prelungit de Rusalii In luna iunie vor fi trei zile libere legale așa cum sunt definite ele in lege, insa doar doua vor pica in timpul saptamanii, iar una va…

- Din 15 zile libere legale in tot anul 2022, conform Codului Muncii, trei pica in luna iunie. In luna iunie vor fi trei zile libere legale asa cum sunt definite ele in lege, insa doar doua vor pica in timpul saptamanii, iar una va fi duminica. Astfel, 1 iunie (Ziua Copilului) pica miercuri, in timpul…

- 26 de deputați PNL și doi de la PSD au inițiat un proiect de lege pentru zilele libere din timpul anului, care pica in weekend, pentru angajații de la stat, sa și le poata lua in timpul saptamanii urmatoare de lucru. Proiectul de lege vrea sa modifice Codul Muncii, conform Agerpres. „Acordarea zilelor…

