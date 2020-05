Stiri pe aceeasi tema

- CCR a dat dreptate Avocatului Poporului și a stabilit ca amenzile uriașe aplicate in starea de urgența și stabilite prin Ordonanțe militare sunt neconstituționale.Renate Weber a anuntat ca anularea lor nu este automata, ci se va face tot de instantele de judecata. Citeste si: Curtea Constitutionala…

- ”Noi am marit amenzile pentru a crește gradul de conformare la reguli. Faptul ca s-a luat deizia CCR nu inseamna ca nu se mai dau amenzi. Se dau amenzile la nivelul anterior ordonanței de urgența”, a spus joi premierul Ludovic Orban, intrebat despre modul in care polițiștii ii vor sancționa pe cei care…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a admis, miercuri, sesizarea Avocatului Poporului asupra ordonantei de urgenta a Guvernului prin care se reglementeaza cuantumul amenzilor pe perioada starii de urgenta, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CCR. Pe de alta parte, procurorul general Gabriela…

- Starea de urgența și starea de necesitate sunt prevazute de Constituție ca masuri care pot fi luate de președinte prin decret prezidențial, aprobate de Parlament. Starea de alerta, care va fi instituita in Romania din 15 mai, nu este prevazuta ca masura in Constituție, fiind reglementata prin…

- In cadrul emisiunii "Punctul culminant" prezentata de Victor Ciutacu, Traian Basescu a vorbit despre ce s-ar putea intampla daca starea de urgenta este inlocuita cu starea de alerta dupa 15 mai. "A face stare de necesitate este gresit. Ea nu e prevazuta in Constitutie. Starea de urgenta este.…

- Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constituționala prevederi din doua ordonanțe de urgența privind regimul starii de urgenta. Instituția condusa de fostul europarlamentar ALDE Renate Weber contesta, printre altele, ca președintele Romaniei poate sa legifereze „in domenii pentru care Constituția cere…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat, duminica, 29 martie 2020, ordonanța militara 4 din 2020 care prevede noi masuri pentru combaterea raspandirii infectarilor cu coronavirus in Romania. Avand in vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul starii…

- A intrat in vigoare Ordonanta Militara nr.3.Ordonanta Militara nr.3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID 19 a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial, Partea I, astfel ca prevederile ei au intrat in vigoare.Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta…