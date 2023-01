Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Buckingham a inceput sa dezvaluie, sambata, programul celor trei zile de festivitati cu ocazia incoronarii regelui Charles III: dupa ceremonia din 6 mai de la Westminster Abbey va avea loc un concert cu o pleiada de vedete, un „mare pranz national" si initiative de promovare a voluntariatului,…

- Popularitatea ducelui de Sussex, Prințul Harry, in randul publicului britanic a scazut la cel mai scazut nivel din istorie dupa afirmațiile sale impotriva familiei regale, potrivit primului sondaj de opinie realizat de la publicarea autobiografiei sale, „Spare“ (Rezerva), relateaza cotidianul londonez…

- Restricții de circulație vor fi impuse, duminica, pe Bulevardul Unirii, pe ambele sensuri de circulație, și pe cele doua bretele adiacente Pieței Constituției, cu ocazia unui eveniment cultural-artistic.

- Mandria naționala e ceva ce lipsește pentru tot mai mulți tineri. Insa la Baia Borșa lucrurile stau diferit. Astazi, 29.11.2022, elevii Școlii Nr. 7 din Baia Mare au serbat Ziua Național a Romaniei, fiind deosebit de frumoși, curajoși, vocali, facandu-ne sa fim mandri ca suntem romani. Totul s-a datorat…

- O fotografie oficiala a fost lansata pentru a marca cea de-a 74-a aniversare a regelui. Imaginea il arata pe Charles al III-lea in rolul sau de „ranger” al Windsor Great Park, relateaza CNN . Regele Charles al III-lea sta sprijinit de un stejar batran, cu un soare cald stralucind in fundal, in timp…

- Guvernul britanic a anuntat, duminica, ca in Marea Britanie va fi sarbatoare nationala pentru incoronarea Regelui Charles III in mai, la opt luni dupa moartea reginei Elizabeth II, scrie AFP. Sarbatoarea va fi luni, 8 mai, la doua zile dupa ceremonia de la Westminster Abbey, a spus Downing Street intr-un…

