- Editia 2022 a Festivalului Național de Teatru care are loc in București, in perioada 5 – 13 noiembrie, este curatoriata de Mihaela Michailov, impreuna cu Oana Cristea Grigorescu si Calin Ciobotari. Spectacolele, evenimentele și manifestarile incluse in programul Festivalului sunt subsumate conceptului…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anunțat, joi, ca din vara anului 2023 va incepe, in București, implementarea proiectului cu privire la eliberarea carții de identitate electronica.

- S-a anunțat cand se deschide Targul de Craciun din București 2022. Anunțul facut de primarul Capitalei arata ca acesta se va ține in Piața Constituției. Așadar, cand se va deschide targul de Craciun 2022, vedeți in randurile de mai jos. Unde se organizeaza Targul de Craciun in acest an și cand se va…

- Spectacolul TRADARE de Harold Pinter, in regia lui Bobi Pricop, va participa la cea de-a 32-a ediție a Festivalului Național de Teatru de la Bucuresti (5 – 13 noiembrie 2022).Selectia a fost facuta de echipa curatoriala formata din criticii Oana Cristea Grigorescu, Mihaela Michailov si Calin Ciobotari…