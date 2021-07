Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in jurul orei 15,00, a avut loc un eveniment rutier pe DN7, in apropiere de localitatea Barzava. Din primele verificari, a reieșit ca un autotren care se deplasa dinspre Arad spre Deva... The post Accident mortal pe DN7: șofer proiectat afara din mașina appeared first on Renasterea banateana…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale - Serviciul executari silite cazuri speciale regional Timisoara, organizeaza in data de... The post Vanzare la licitație – autoturism marca Peugeot appeared first on Renasterea banateana .

- Vizita in județul Hunedoara a lui Attila Cseke, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii și administrației, i-a facut pe primari sa-și incerce norocul in tocmirea de finanțari pentru o sumedenii de proiecte. Edilul-șef al municipiului Deva țintește ... The post Deva mizeaza pe PNRR pentru construirea…

- Traficul este ingreunat, la momentul publicarii acestei stiri, pe autostrada #A1, la km 314+700, sensul de mers Sibiu - Deva, in apropiere de... The post Trafic dat peste cap pe autostrada A1, in urma unui accident rutier. Foto appeared first on Renasterea banateana .

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, a reacționat in urma demiterii consiliilor de administrație ale Piețe SA și Horticultura SA, postand pe Facebook urmatorul mesaj: The post Dominic Fritz: „Am inceput cu Colterm, continuam cu Piețe SA și Horticultura și vor urma reforme in toate companiile…

- Centrul Regional de Afaceri al Camerei de Comerț, Industie și Agricultura (CCIA) Timiș va gazdui, in perioada 19 - 23 mai, ediția de primavara a Salonului Industriei Ușoare, o manifestare expoziționala cu o tradiție de 25 de ani in capitala Banatului. The post Salonul Industriei Ușoare, la ediția de…

- Dupa ce te desprinzi in stanga, din drumul principal, care duce la Deva, nu departe de bariera, strabați nici un kilometru fașia de asfalt croita prin camp. Intalnești iar calea ferata și, nu departe... The post Statornicie și un plus de puținatate! Un fotoreportaj despre un sat timișean care mai are……

- La o calatorie... in timp, pe malul Begai, ii invita pe timisorenii pasionati de istorie reprezentantii Muzeului National al Banatului, ilustrandu-si povestea cu imagini de epoca. The post Calatorie in timp. Canalul Bega și podurile sale din Timisoara appeared first on Renasterea banateana .