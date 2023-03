Trei zile de foc pentru liceeni. Astăzi începe simularea Bacalaureatului Elevii claselor a XII-a si a XIII-a din judetul Iasi vor sustine saptamana aceasta Simularea probelor scrise ale Examenului National de Bacalaureat. Calendarul de simulare va debuta luni, 27 martie, cu proba de Limba si literatura romana, va continua pe 28 martie cu proba obligatorie a profilului si se va incheia, pe 29 martie cu proba la alegere a profilului si specializarii. Rezultatele obtinute vor fi transmise pe 6 aprilie. Probele din cadrul simularii nationale incep la ora 9:00, moment in care, in fiecare clasa, se deschid plicurile sigilate care contin subiectul multiplicat. Accesul elevilor… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

