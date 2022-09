Stiri pe aceeasi tema

- Formația Implant pentru Refuz va susține un concert mai puțin obișnuit vineri, 16 septembrie de la ora 20, in Gradina de Vara, unde membrii formației vor canta piesele „Simplu și greu”, „Sidef”, „Cer Pamant”, „Eutro”, „Mental”, „In interior”, „Subzero”, „Relativ”, „Intredeschis”, „Apus”, „Rezist” și…

- Incepand de astazi, 23 august, comuna Sanandrei are un „punct gastronomic local”, proiect prin care se dorește promovarea obiceiurilor gastronomice locale intr-un spațiu cat se poate de atragator. Astfel de puncte, amenajate in ferme sau exploatații familiale, cu bucatarii particulare, constituie un…

- Conducatorii auto din vestul tarii vor trebui sa fie atenti in urmatoarea saptamana la un transport cu gabarit depasit care va strabate judetele Caras-Severin, Timis si Arad, informeaza DRDP Timisoara. In perioada 19-26 august se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul PTF Nadlac 2 A1 – A6…

- Dupa 3 ani de reabilitare, Gradina de Vara de la Amara redeschide porțile «Trofeului Tinereții». Dincolo de inerentele probleme organizatorice, au fost doua seri incendiare in care peste 5000 de spectatori s-au bucurat din plin de un spectacol care s-a profesionalizat. «Trofeul Tinereții», adjudecat…

- Secțiunea de muzica inclusa in ediția din acest an a Flight Festival va avea loc in perioada 2 – 4 septembrie la Aerodromul Cioca din Timișoara și aduce in fața publicului o serie de artiști indragiți din mai multe țari. Printre artiștii care vor susține evenimente la ediția din acest an se numara Dubioza…

- Festivalul de Folclor ,,In gradina dorului ” ediția a IV-a, va avea loc in zilele de 23 și 24 iulie 2022 in Parcul Central din Turda. Va invitam la intalnirea cu muzica, dansul, obiceiurile și portul tradițional romanescpe care le vor aduce in fața publicului ansamblurile folclorice turdene: Țarina,…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, directorul interimar al Filarmonicii „Banatul” din Timișoara, Ovidiu Andriș, și Gabriel Bebeșelea, dirijorul in rezidența pentru anul 2023, au prezentat, luni, o mare parte a programului artistic pe care aceasta instituția il pregatește in anul in care orașul va deține…