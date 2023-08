Stiri pe aceeasi tema

- Anul acesta Festivalul Internațional George Enescu inaugureaza Seria de concerte pentru familii si copii: patru concerte tematice, ce vor avea loc intr-un spațiu inclus in premiera in Festival, Sala Majestic a Teatrului Odeon. Cu programe concepute specia

- Cele 4 formații din Alba, tot in Seria 9 din Liga 3, una extrem de tare, in ediția 2023/2024! Alaturi de Gloria Bistrița și ACS Mediaș CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CSU Alba Iulia și Industria Galda de Jos, cele 4 echipe din Alba vor activa tot in Seria 9 a Ligii 3 in ediția 2023/2024,…

- Primul eveniment din seria „District Sonor Soundscape“ din acest an a adus la sfarșitul saptamanii trecute la Anturaj in Timișoara o serie de recitaluri din zone stilistice diverse, cei care au asigurat fundalul sonor al celor trei seri fiind Bosquito, The Mono Jacks, Nightlosers, Fara Filtru, The Case,…

- Cea de-a 14 ediție a festivalului Serile Filmului Romanesc aduce pe marele ecran o selecție de 13 scurtmetraje romanești, produse in ultimul an sau lansate recent. Cinefilii sunt invitați sa descopere poveștile cinematografice surprinse de tinerii regizori in doua seri speciale organizate in doua locații…

- Primul eveniment din seria District Sonor Soundscape aduce la Timișoara la sfarșitul acestei saptamani o serie de recitaluri in perioada 28 – 30 iulie, la Anturaj, iar cei care vor susține concerte și seturi DJ sunt Bosquito, The Mono Jacks, Nightlosers, Fara Filtru, The Case, Louis King și DJ Zoleevee.…

- ​Startup-urile IT din Romania și alte 6 țari europene pot obține finanțari de capital de risc, in schimbul unei parți din afacere, printr-un nou fond de investiții polonez, in valoare totala de 60 de milioane de euro, conform unui comunicat transmis StartupCafe.ro.

- Cea de-a 5-a ediție a festivalului Particles propune o serie de concerte, ateliere, expoziții, lecturi, proiecții de film și activitați in natura dedicate copiilor și familiilor. Pe parcursul celor 3 zile vor avea loc ateliere diferite la care spectatorii sunt invitați sa participe și sa-și descopere…

- Apar noi detalii in cazul exploziilor care au distrus conducta Nord Stream din Marea Baltica. Potrivit unei anchete efectuata de o publicație germana și una poloneza, in zona unde au avut loc exploziile ar fi fost detectat un iaht care avea un echipaj ciudat.