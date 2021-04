Stiri pe aceeasi tema

- Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 23-03-2021 Ora : 10:00 Nr.mesajului: Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textelor și harții; Fenomene : conform textelor; Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 23 martie, ora 12:00 –…

- S-au aflat informații de ultima ora de la Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) cu privire la vremea din urmatoarele ore. Meteorologii au actualizat, vineri, informarea meteo, astfel ca au comunicat faptul ca in intervalul 19 martie, ora 11:00 – 19 martie, ora 20:00 ”va continua sa ninga in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o avertizare Cod galben de vreme rea. Meorologii anunta ninsori cu strat consistent de zapada la munte si in Transilvania si viscol la altitudini de peste 1500 m. De asemenea, sunt vizate ploi si ninsori abundente in Moldova si local ploi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, doua avertizari Cod galben de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si polei pentru 22 de judete, pana luni dimineata, si o informare de precipitatii moderate cantitativ, polei si intensificari ale vantului, valabila…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi, noi avertizari nowcasting Cod galben de ninsori, viscol, dar si ceata, ce vizeaza ca judete din regiunea Moldovei, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, pana la ora 11:00, in judetele Galati si Vaslui va persista ceata, fenomen…

- Administratia Nationala de Meteorologie a actualizat duminica dimineata prognoza pentru zilele urmatoare. Astfel, in intervalul 10 ianuarie, ora 10:00 – 13 ianuarie, ora 10:00, vor fi perioade in care se vor semnala precipitații in cea mai mare parte a țarii, iar in jumatatea de sud se vor acumula…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis astazi, la ora 10.00, un COD GALBEN de ninsori insemnate cantitativ, valabil incepand de astazi, 10 ianuarie, ora 18.00, pana luni, ora 14.00. Vor fi vizate județele din sudul Banatului, Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, dar și din zona Carpaților…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri, o informare de vreme rece și precipitații mixte in mare parte din țara, iar la munte ninsori și vant puternic. In intervalul 06 ianuarie, ora 14:00 – 09 ianuarie, vor fi perioade in care se vor semnala precipitații in cea mai mare parte a țarii.…