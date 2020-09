Stiri pe aceeasi tema

- In aceste vremuri dificile, cu eforturi susținute, artistul Damian Draghici iși respecta promisiune afața de admiratorii sale și revine pe scena in concertul aniversarii varstei de 50 de ani, promis inițial a se desfașura la Sala Palatului, in prima parte a acestui an. Ca urmare a situației provocate…

- Concertul Damian Draghici & Brothers - "Multumesc! #Iamgrateful" - va fi sustinut in aer liber, la Arenele Romane din Capitala, in zilele de 28, 29 si 30 septembrie, informeaza un comunicat transmis joi AGERPRES. Programat initial sa se desfasoare pe 31 martie, la Sala Palatului, concertul aniversar…

- Convins ca arta nu poate sta pe loc, Damian Draghici se adapteaza vremurilor, și merge pana la capat pentru a depași situația provocata de pandemia COVID-19, facand un pas major pentru a reveni din nou pe scena fața in fața cu publicul spectator. Damian Draghici & Brothers impreuna cu organizatorii…

- De-a lungul timpului, Ștefan Banica a stabilit adevarate recorduri in Romania prin spectacolele lui de la Sala Palatului și a cucerit publicul consumator de filme și teatru, lucru pe care vrea sa-l faca in continuare. Numai ca, acum, spectacolele lui de Craciun raman sub semnul intrebarii. Optimist…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat duminica la Romania TV ca imaginea distribuita masiv sambata pe rețelele de socializare, cu ambulanțe SMURD care stau in șir la Spitalul Matei Balș din Capitala, reprezinta o sceneta de tip ceaușist.„Mi-e rusine de rusinea lor. Sa faci asa ceva…

- Dupa perioada lunga in care spectacolele noastre au fost suspendate datorita restricțiilor impuse de starea de urgența ne-am reluat activitatea de repetiții și spectacole in condițiile restrictive impuse de starea de alerta. Chiar și așa am dorit sa fim alaturi de dumneavostra prin spectacolele organizate…

- Trupa Vama va canta la Arenele Romane din Bucuresti, pe 29 iulie, de la ora 21:00, iar accesul spectatorilor fara masca de protectie va fi interzis, potrivit news.ro.„Pandemia asta ne-a aratat cat de mult iubim sa fim pe scena. Am fost privati practic de ultimul «timp» al motorului numit muzica.…

- Gala Gopo, care a premiat cele mai bune productii de anul trecut, a avut loc luni seara in conditii de pandemie - in aer liber, cu recomandarea organizatorilor catre participanti de a purta masca de protectie, cu aceasta ocazie fiind reluat apelul de sustinere a industriei cinematografiei romanesti.…