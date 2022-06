Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis astazi o avertizare cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata.Potrivit ANM, in intervalul 2 iunie, ora 12.00 2 iunie, ora 23.00 in zonele montane, local in Moldova, Transilvania, Maramures, sudul Banatului si in zona continentala a…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un nou cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata valabil in județul Suceava in cursul zilei de astazi, intre orele 12:00 și 21:00. Potrivit meteorologilor, in intervalul menționat in Carpații Meridionali, local in Moldova, precum și in…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata.Potrivit ANM, in intervalul 31 mai, ora 12.00 31 mai, ora 22.00 in Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei, sud vestul Transilvaniei si local la munte vor fi perioade cu instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis doua noi avertizari meteo cod galben și portocaliu, de instabilitate atmosferica, vijelii și ploi abundente, valabile in aproape toata țara. Codul galben privește o instabilitate atmosferica temporar accentuata in intervalul 29 mai, ora 10 – 30 mai, ora…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica de COD Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și cantitați insemnate de apa care vizeaza și județul Cluj pana la ora 23 in data de joi 28 aprilie.

- Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati însemnate de apa, valabila pâna joi seara în toata tara, mai putin…

- Eveniment Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa aprilie 27, 2022 10:48 O atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa, valabila pana joi seara in toata tara, mai putin in zona Dobrogei, a…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis astazi, 27 aprilie 2022, o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati insemnate de apa ce vizeza aproape toata tara. Potrivit ANM, in intervalul 27 aprilie, ora 12.00 28 aprilie, ora 23.00 este valabil codul…