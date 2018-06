Stiri pe aceeasi tema

- Trei vulcani din Guatemala, inclusiv Fuego (Vulcanul de Foc), care a intrat in faza de eruptie in urma cu doua saptamani, facand 110 victime si 197 de disparuti, au proiectat in atmosfera coloane de cenusa si de lava, vineri, mentinand in stare de alerta locuitorii si autoritatile din aceasta tara,…

- "Activitatea vulcanului continua si posibilitatea scurgerii de materii piroclastice (cenusa, noroi, apa si bolovani incinsi) in urmatoarele ore sau zile nu este exclusa, prin urmare se recomanda sa nu se intre in zona afectata", a indicat Institutul guatemalez de vulcanologie (Insivumeh). Institutul…

- Cautarile persoanelor disparute in jurul vulcanului Fuego din Guatemala au fost ingreunate de noi explozii si scurgeri de lava, la trei zile dupa eruptia spectaculoasa care s-a soldat cu cel putin 99 de morti si 200 de disparuti, potrivit unui nou bilant citat joi de AFP. "Activitatea vulcanului continua…

- Tragedie fara margini! Vulcanul Fuego din Guatemala și-a incheiat, dupa 16 ore, activitatea și cea mai violenta erupție, care s-a soldat cu 25 de morți și 1,7 milioane de persoane afectate. Institutul Național de Seismologie, Vulcanologie, Meteorologie și Hidrologie (Insivumeh) a informat ca vulcanul…

- Mii de persoane au fost evacuate si cel putin 25 de persoane au fost ucise duminica in Guatemala de eruptia vulcanului Fuego care a aruncat lava si cenusa asupra unei zone extinse, a anuntat Protectia civila citata luni de AFP si EFE.Bilantul de la ora 21:00 duminica 03:00 GMT luni este de 25 de morti,…

- "Bilantul de la ora 21:00 duminica (03:00 GMT luni) este de 25 de morti", a declarat purtatorul de cuvant al Coordonarii nationale pentru gestionarea catastrofelor (Conred), David de Leon, pe grupul sau Whatsapp din care fac parte si jurnalisti. Mii de persoane au fost evacuate. Cu…

- Vulcanul Fuego, situat la aproximativ 50 de kilometri de capitala Ciudad de Guatemala, inregistreaza intre 7 si 9 explozii pe ora, moderate sau puternice, care emana in atmosfera o coloana de groasa de cenusa gri pana la 4.800 de metri inaltime.

