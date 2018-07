Stiri pe aceeasi tema

- Trei vloggeri canadieni si-au gasit sfarsitul dupa ce s-au aventurat sa inoate in cascada Shannon, Columbia, cazand de la mai bine de 39 de metri inaltime. Acestia filmau pentru canalul lor de Youtube.

- Trei vloggeri de calatorie de pe YouTube și Instagram au murit, marțea trecuta, dupa ce au cazut intr-o cascada in Canada. Ryker Gabmble, Alexey Lyakh și Megan Scraper aveau un vlog care poarta numele ”High on Life” (”Drogat cu viața”) și au adunat peste 1,1 milioane de followeri pe Instagram și peste…

- Un fost scafandru al marinei din Thailanda a murit in timpul operațiunii de salvare a membrilor echipei de fotbal și a antrenorului lor, blocați in peștera Tham Luang din Thailanda, relateaza BBC și CNN, citate de Mediafax.

- Un pastor in varsta de 66 de ani din județul Neamț, salvat de pompieri in timpul unei viituri, dupa ce a ramas blocat cu 200 de oi pe o insula, a murit a doua zi pe o pașune. In timpul inundațiilor care...

- Actrita Margot Kidder a murit la varsta de 69 de ani. Aceasta era cunoscuta in primul rand pentru rolul Lois Lane pe care l-a jucat in filmele ”Superman” din anii ’70 si ’80, a anuntat luni o casa de pompe funebre din Montana, citata de Reuters. Casa de pompe funebre Franzen-Davis din Livingston, Montana,…

- O femeie a murit in timpul operației de cezariana la maternitatea Braila. Tanara de 28 de ani a intrat in stop cardiorespirator in timp ce aducea pe lume al cincilea sau copil. Gravida, care s-a stins din viața, suferea de tuberculoza activa și provenea dintr-un focar de TBC, sotul si cei 4 copii ai…

- Un barbat a murit in urma unui incendiu izbucnit sambata la Trump Tower, iar in timpul interventiei de stingere a focului sase pompieri au fost raniti, conform CNN, citat de news.ro. Niciun membru al familiei Trump nu se afla in cladire in timpul incendiului, a declarat seful Departamentului de Pompieri.