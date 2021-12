Stiri pe aceeasi tema

- Clubul Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș se mandrește cu echipa de polo feminin, care joaca in Campionatul Național de Senioare și in Campionatul Național U19. In urma cu cateva zile, a avut loc prezentarea oficiala a echipei, eveniment care s-a desfașurat online, iar lotul este alcatuit din: Andreea…

- In cadrul etapei a doua a ligii Elitelor U19, echipa noastra a avut o deplasare grea la Timisoara.Formatia noastra a reusit sa castige un derby echilibrat. CFR Timisoara – CSM Targu Mures 0-2 Golurile au fost marcate de catre Ordogh Attila și Varga Eduard.Antrenor Kovacs Janos. Antrenor coordonator…

- Rezultat excelent pentru tinerele sportive de la CSM Corona Brașov, care s-a situat pe poziția a treia la Campionatul Național de floreta pe echipe. Formația de cadete a Coronei a fost alcatuita din: Enya Male, Alexandra Olaru, Denisa Pescaruș și Sonia Tighinean. Echipa care a reprezentat Brașovul la…

- Runda a 16-a, prima a returului sezonului regulat, din Liga I de fotbal s-a incheiat luni, 22 noiembrie, cu intalnirile: CS Mioveni – Gaz Metan Mediaș 1-0 și FC Voluntari – Dinamo București 2-1 (FOTO, cu Ahmed Bani, nr. 38 de la oaspeți in echipament roșu). „Cainii roșii" au condus cu 1-0 inca din minutul…

- In perioada 12-14. noiembrie la Targu Mureș in organizarea Clubului Sportiv Școlar Tg Mureș și a Federației Romane de Lupte s-a desfașurat faza finala a Campionatului Național individual de juniuori și Campionatul Național pe echipe juniori -Liga juniori la lupte (18-20 ani) . Clubul Sportiv Școlar…

- La inceputul acestei luni, Federația Romana de Scrima a dat startul Superligii „Flanco" in Campionatul Național pe Echipe Seniori. Intre 1 și 7 noiembrie, planșa din Sala „Ana Pascu" din București a fost gazda meciurilor care au decis echipele campioane din scrima romaneasca la sabie, floreta și spada,…

- Formația covasneana a pierdut, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, in fața lui FC Voluntari, intr-un meci din cea de-a 12-a etapa a Ligii I de fotbal. Pentru echipa gazda, la care a debutat ca antrenor principal italianul Cristiano Bergodi, a inscris sarbul Petar Bojic, in minutul 80, in timp…

- Chiar daca echipa CSM Targu Mures a pierdut partidele disputate in week-end in Campionatul National de echipe seniori, cațiva dintre componentii lotului au avut rezultate remarcabile. "Vineri am primit pe teren propriu pe Arena Electromures vicecampioana nationala, CFR Olimpia Iasi cu care am avut o…