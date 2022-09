Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier intre trei auto cu doua victime in localitatea Cogealac.La fata locului intervine SMURD Midia. La locul interventiei a ajuns un echipaj SAJ.Sunt sase victime constiente.In sprijin se deplaseaza o autospeciala de stingere de la Statia Midia si autospeciala pentru transport personal si…

- O femeie a murit, iar un șofer de 80 de ani a fost ranit grav, dupa ce autoturismul in care se aflau a izbit o mașina, a fost proiectat intr-un stalp de electricitate, apoi a ricoșat intr-un alt autoturism, in orașul Arad. Un barbat de 80 de ani, din localitatea Gothatea, județul Hunedoara, conducea,…

- Doua mașini s-au ciocnit in aceasta seara in jurul orei 19:00, pe DJ 709, șoseaua care leaga localitațile Șiria și Horia, in județul Arad. Conform ISU Arad, in urma accidentului au rezultat șapte victime conștiente și cooperante, neincarcerate, conform ISU Arad. Trei dintre acestea au ajuns la spital…

- Un grav accident rutier s-a produs cu puțin timp in urma intre Horia și Șiria. Doua autoturisme s-au ciocnit, 7 persoane fiind accidentate. „In aceasta seara, in jurul orei 19:00, pompierii aradeni au fost solicitați sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgența, generata de producerea unui…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Constanta a fost solicitat astazi sa intervina in judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba de un accident rutier intre 2 autoturisme. Incidentul are loc in zona Hanul Morii, localitatea Horia, din judetul Constanta.Potrvit ISU Dobrogea, in urma impactului…

- Accident teribil in vestul țarii. 10 persoane au ajuns la spital Accidentul s-a produs la iesirea din municipiul Arad, in zona Galleria Mall, fata in fata cu Indagrara. La fata locului a intervenit Detasamentul de Pompieri Arad, cu autospeciala transport personal si victime multiple, o autospeciala…

- Forțe ale Detasamentului Arad, Ineu și a Secției Barzava acționeaza la aceasta ora in zona Tauț-Minisul de Sus, pentru stingerea unui incendiu care se manifesta la litiera padurii. La intervenție iau parte doua autospeciale de stingere, patru autospeciale de teren și 25 de pompieri. Vom reveni cu detalii.…

- In dimineața zilei de 5 iulie a.c., polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca pe DN 64, in localitatea Ionești s-a produs un eveniment rutier soldat cu 4 victime, dintre care una este incarcerata. Din primele verificari efectuate, a rezultat faptul ca , din cauze care urmeaza a fi…