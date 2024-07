Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata ca pana la sfarșitul acestui an, romanii vor putea calatori in SUA fara a fi nevoie de vize și ca romanii din Spania vor putea beneficia de cetațenie dubla, romana și spaniola. De asemenea, conform declarațiilor lui Ciolacu, Romania va deveni parte a spațiului Schengen și pe cale terestra […] The post Trei vești bune pentru acest an: calatorie fara viza in SUA, dubla cetațenie pentru romanii din Spania și intrarea Romaniei in Schengen terestru appeared first on Puterea.ro .