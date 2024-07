Stiri pe aceeasi tema

- De-a lungul anilor, la FCSB au ajuns sa joace foarte mulți tineri despre care Gigi Becali spunea ca vor ajunge mari jucatori și carora le stabilea clauze de reziliere de zeci de milioane de euro. Un astfel de caz este și Vlad Mihalcea, fotbalist ce ajungea sub comanda lui Mirel Radoi in anul 2015, fiind…

- Politehnica Timisoara a anuntat ieri un nume cu greutate care paraseste echipa. E vorba de capitanul Cristian Bocsan, care se alaturase clubului in ianuarie 2021! Directorul executiv Costel Pantilimon a admis ca exista probleme la club, mai multi jucatori fiind neplatiti de aproape doua luni de zile.…

- Costel Pantilimon, managerul celor de la Poli Timișoara, a fost invitat, azi, la GSP Live, și a vorbit despre problemele financiare și administrative pe care le are clubul care a ratat in aceasta vara promovarea in Liga 2 # Fostul portar cu 27 de selecții la echipa naționala spune ca investitorii -…

- Pe locul 4 in ierarhia pe anul 2023 a academiilor din tara, centrul juvenil al Politehnicii Timisoara trece prin schimbari semnificative in aceasta vara. Mai multor antrenori ai juniorilor alb-violeti le vor expira intelegerile cu clubul la data de 30 iunie iar directorul executiv Costel Pantilimon…

- Nicolae Robu candideaza pentru un nou mandat in fruntea Primariei Timișoara, dupa o pauza de trei ani și jumatate, și are pus la punct un plan de guvernare locala pe care spune ca nu l-a vazut la ceilalți candidați. Invitat la PRESSALERT LIVE, fostul primar a spus ca nu va mari nicio taxa in caz […]…

- Scrimera Emilia Corbu (CS Rapid Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala individuala la floreta dupa ce a invins-o in finala pe Rebeca Candescu (CSU Poli Timisoara) cu scorul de 15-8, joi, in Sala „Ana Pascu” din Bucuresti. Podiumul a fost completat de Ingrid Miti Bikfalvi (CSU Politehnica…

- Pe data de 31 mai 2024, de la ora 12:00, in incinta Preturii sectorului Centru, str. Bulgara, 43, vor fi desfașurate licitațiile deschise nr. 34, nr. 35, nr. 36, nr. 37 și nr. 38, pentru obținerea dreptului de incheiere a Contractului pentru amplasarea unitaților de comerț ambulant pe teritoriul orașului.…

- Marian Iancu, fost patron la Poli Timișoara, analizeaza situația de la Rapid. Și vine cu doua variante pentru postul de antrenor. Dupa demiterea șui Cristiano Bergodi, Rapid l-a numit pe Bogdan Lobonț pe banca, insa acesta nu va ramane pe post decat daca duce echipa in cupele europene. Iar Marian Iancu…