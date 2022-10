Trei vânzători de canabis, în arest pentru 30 de zile Judecatorii de la Tribunalul Dolj au emis mandate de arestare preventiva pe numele a trei barbati cercetati de procurorii DIICOT in doua dosare de trafic de droguri de risc. Potrivit anchetatorilor, doi inculpati au fost prinsi in flagrant in timp ce incercau sa vanda 310 grame de canabis. Al treilea inculpat a fost retinut dupa ce a vrut sa vanda 200 grame de canabis. Potrivit oamenilor legii, prima actiune de prindere in flagrant a fost organizata de ofiterii de combatere a ciminasitatii organizate in Slatina, Olt. „La data de 5 octombrie, doi barbați din municipiul Slatina, județul Olt, au… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

