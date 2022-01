Stiri pe aceeasi tema

- Trei vagoane care compuneau un tren privat de marfa ce transportau carbune pentru Combinatul Siderurgic Galați au deraiat, vineri, intre stațiile Filești - Catușa, județul Galați. Nu au fost victime. CFR SA a transmis ca intre stațiile Filești - Catușa, 3 vagoane din compunerea unui tren privat…

- Trenul de marfa, format din 8 vagoane, aparține operatorului privat Unicom Tranzit și asigura un transport de carbune pentru Combinatul Siderurgic Galați. Pe secția respectiva nu circula trenuri de calatori, linia fiind destinata doar traficului feroviar de marfa.Reprezentanții SRCF Galați s-au deplasat…

- "Duminica, in jurul orei 15:00, o variatie de tensiune in rafinarie a determinat oprirea mai multor instalatii. Acestea au fost repornite si sunt in procedura de reglare a parametrilor", susțin reprezentanții companiei, citați de Agerpres.Potrivit sursei citate, deasupra rafinariei s-a putut observa…

- „Am vazut incidentul de astazi, regretabil, dar pot sa va spun urmatorul lucru: nu e nici primul si, din pacate, nu va fi nici ultimul incident de acest tip. Infrastructura feroviara din Romania nu ca este in urma – ca tot am vorbit de cea rutiera unde, cat de cat, e posibil ca in perioada urmatoare…

- Problemele se țin lanț pe calea ferata. Un eveniment feroviar grav a avut loc, luni dupa amiaza, la intrarea in Gara CFR Turceni. Toata gara CFR Turceni ar fi fost blocata dupa deraierea unui tren de marfa, incarcat de carbune, potrivit gorjeanul.ro. Reprezentanții CFR SA nu au confirmat sau infirmat…

- Reprezentanții elevilor din mai multe județe ale țarii catalogheaza decizia autoritaților de a relua orele cu prezența fizica doar in școlile in care 60% din personal este vaccinat drept „deficitar”. Ei cer ministerului sa revina la masura prin care incidența din localitate stabilește criteriul de funcționare,…

- Reprezentanții marinei SUA au prezentat primele rezultate ale unei anchete potrivit carora submarinul nuclear USS Connecticut a lovit un „munte” subvatic care nu figura pe harti. Insa, in comunicat nu a fost amintit nimic despre scopul operatiunilor efectuate de acesta in Marea Chinei de Sud, nici locul…

- Reprezentantii penitenciarului precizeaza ca primele doua cazuri au aparut in data de 13 octombrie, dupa care, in zilele de 14 si 15 octombrie, persoanele private de libertate au fost testate in masa, 63 de detinuti fiind confirmati cu COVID-19.De asemenea, in urma testarilor efectuate in randul personalului,…