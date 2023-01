Stiri pe aceeasi tema

- Noua ursi s-au aflat in total in aeronava care parcurgea ruta Peru-Qatar, inainte sa ramana blocata in tranzit pe aeroportul din Liege, comuna Grace-Hollogne, Belgia, potrivit publicatiei SudInfo. ''Vom vedea cine poarta responsabilitatea si ce sanctiuni vor trebui aplicate in acest context'', a declarat…

- Trei ursi din specia Melursus ursinus au murit de frig dupa ce au fost lasati intr-un avion blocat la sol din cauza zapezii si a ghetii pe aeroportul din Liege, a relatat luni ziarul belgian SudInfo, potrivit Reuters.

- Cristiana a avut parte de un sfașit tragic, in timp ce facea una dintre activitațile care ii aduceau bucurie. Femeia a fost gasita moarta din cauza frigului in Munții Apenini, alaturi de cainii ei, care i-au ramas loiali și nu au parasit-o.

- Un drum comunal din Munții Apuseni este blocat din cauza unei alunecari de teren, a anuntat, sambata, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, care a informat, totodata, ca pompieri militari si voluntari intervin pentru evacuarea apei din trei gospodarii din Sohodol si Campeni. „Serviciul…

- Furtuna masiva de zapada a facut zeci de victime in Statele Unite. Potrivit presei americane, cel putin 57 si-au pierdut viata. Autoritatile au avertizat ca bilantul victimelor ar putea inca sa mai creasca.

- Temperaturi au inceput sa scada in Romania și se vad deja primele urmari. Trei oameni au murit din cauza frigului, conform anunțului facut de autoritați, marți dimineața. .Doi batrani din Iași au fost gasiți inghețați in casa. Cea de-a treia victima a frigului era din Botoșani și a fost gasita moarta…

- Singuri, batrani, bolnavi si infometati. Aceasta este soarta multor persoane in varsta care trebuie sa indure singuri greutatile vietii. Mai ales pe timpul iernii cand ar avea nevoie de sprijinul unor persoane pentru a le pune lemne in soba. Din pacate, unii dintre ei mor in conditii greu de imaginat,…

- Temperaturile scazute din ultima perioada au facut victime in randul iesenilor. In ultimele 24 de ore, doua persoane au decedat si alte doua sunt in stare grava la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, din cauza hipotermiei. Sefa Unitatii Primiri Urgente, prof dr. Diana Cimpoesu: ”Primul a fost luat…