Trei unitati scolare din municipiul Constanta, au fost selectate pentru finantare in cadrul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat

- Inca 65 de proiecte depuse in cadrul Programului national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat au fost selectate pentru finantare, a anuntat, marti, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila.

- Primele 50 de proiecte depuse in cadrul Programului național de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat au fost selectate pentru finanțare – a anunțat ministrul dezvoltarii, Cseke Atilla. Astfel, 19 instituții de invațamant, 13 edificii socio-culturale, 11 blocuri de locuințe, 4 cladiri administrative…

- „In ceea ce priveste Programul national de investitii „Scoli sigure si sanatoase”, un program care va include toate scolile expertizare astazi in risc seismic 1, respectiv cele care vor fi expertizate in continuare in aceasta clasificare de risc seismic 1, am fost in masura sa prezenta astazi proiectul…

- ”Ieri noaptea (luni noaptea - n.r.) s-a inchis apelul de proiecte pentru nivelul de risc seismic, pe programul nou initiat de actualul guvern, platforma a fost deschisa in 3 ianuarie pana in 20 februarie si sunt incarcate 366 de cereri care privesc 132 de blocuri de locuinte, respectiv 234 de cladiri…

- Bani de la stat pentru consolidarea cladirilor cu risc seismic: Finanțare nerambursabila tuturor proprietarilor, inclusiv privati Ministrul Dezvoltarii a vorbit, miercuri, despre consolidarea cladirilor cu risc seismic precizand ca, prin noua legislatie in vigoare, statul acorda o finantare nerambursabila…