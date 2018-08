Stiri pe aceeasi tema

- Seful comunitatii de informatii americane, Dan Coats, a avertizat vineri ca amenintarea unui atac cibernetic devastator impotriva infrastructurii vitale a SUA este tot mai serioasa, transmite Reuters.Coats a afirmat ca Rusia, China, Iranul si Coreea de Nord lanseaza zilnic atacuri cibernetice…

- Camera de Comert din Statele Unite, cel mai mare grup de lobby de afaceri din tara si un aliat traditional al Partidului Republican, a lansat luni o campanie impotriva politicilor comerciale ale presedintelui Donald Trump, transmite Reuters, preluata de news.ro.Noua campanie va oferi o analiza…

- Peste 270 de institutii comerciale din Statele Unite ale Americii au cerut Congresului, printr-o scrisoare comuna, limitarea autoritatii presedintelui privind impunerea de taxe vamale sub pretextul asigurarii securitatii tarii.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni seara ca vor fi taxate cu 10% alte importuri din China in SUA in valoare de 200 de miliarde de dolari, informeaza agentiile internationale de presa. Într-un comunicat transmis de Casa Albă, Trump a afirmat că a cerut reprezentantului…

- Taxele vamale asupra otelului si aluminiului importat de SUA din UE vor intra in vigoare automat pe 1 iunie in situatia in care Uniunea Europeana si Statele Unite nu vor incheia un acord pana atunci, relateaza Reuters, citand o sursa din cadrul Ministerului Economiei din Germania.

- Cisco Systems Inc a avertizat miercuri ca hackeri au infectat cel putin 500.000 de rutere si dispozitive de stocare de date in zeci de tari cu un program informatic de tip malware sofisticat - despre care Ucrana afirma ca reprezinta pregatirea unui viitor atac cibernetic rus, relateaza Reuters.…

- Comisia Europeana (CE) a aununtat vineri ca a lansat procesul de blocaj al sanctiunilor americane cu scopul de a proteja intreprinderi europene care opereaza in Iran, dupa ce Statele Unite au anuntat ca reimpun sanctiuni Teheranului, odata cu iesitea din acordul in dosarul nuclear iranian, relateaza…

