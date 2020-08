Trei turisti spanioli au murit, iar o a patra persoana a fost data disparuta in urma unui accident survenit in timp ce practicau canyoning intr-un defileu din nordul Elvetiei, informeaza joi Reuters. Cei patru barbati, care nu au fost identificati, au disparut in defileul Parlitobel, situat in cantonul St. Gallen, miercuri, in jurul orei 17:00 GMT. Accidentul aminteste de tragedia petrecuta in urma cu doua decenii in muntii elvetieni in urma careia au murit douazeci si una de persoane. Turistii spanioli au fost dati disparuti dupa o furtuna violenta. Trei dintre ei au fost gasiti decedati in cursul…