Trei turişti răniți pe Tâmpa şi în Postăvarul! Doi nu erau echipați corespunzător Astazi, 18.07.2021, Serviciul Public Local Salvamont Brasov a fost solicitat sa intervina in 3 cazuri de turisti care s-au accidentat in timp ce practicau ciclismul sau se plimbau in Masivul Postavaru sau pe Tampa. In primul caz a fost vorba despre o turista care a alunecat si a cazut pe drumul de alimentare de pe Tampa. Aceasta a suferit un traumatism de membru inferior si a fost predata serviciului SMURD.O alta turista, care a ales sa paraseasca poteca marcata si sa coboare direct pe partia Subteleferic, partie deosebit de inclinata, a alunecat, suferind un traumatism de membru inferior, in… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

