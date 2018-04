Trei turisti cautati cu elicopterul in Fagaras Trei persoane, despre care nu se mai stie nimic de cateva zile, presupunandu-se faptul ca s-ar fi putut pierde pe munte, sunt cautate cu elicopterul. Este vorba despre doua persoane de circa 60 de ani si de un tanar de aproximativ 17 ani plecati pe munte de peste o saptamana, dar a caror disparitie a […] Trei turisti cautati cu elicopterul in Fagaras is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

