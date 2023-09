Stiri pe aceeasi tema

- Planul rosu de interventie a fost activat sambata in judetul Braila, dupa ce un autocar cu peste 70 de pasageri a fost implicat intr-un accident intre localitatile Insuratei si Baraganu, 20 de persoane fiind ranite. Autoritatile din judetul Braila au activat planul rosu de interventie dupa ce un autocar…

- Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit, sambata, cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma (autospeciala echipata cu modul pentru descarcerare și deblocare), o ambulanța SMURD tip C1 (terapie intensiva mobila) și echipaje specializate, pentru asigurarea masurilor PSI, evaluarea victimelor,…

- ISU Sibiu intervine de urgenta pe DN 1 la un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme si 4 persoane, doi barbati si doua femei.Un tanar de 19 ani este incarcerat si este inconstient. La acest moment se aplica manevre de resuscitare pentru tanarul de 19 ani care a fost descarcerat, acesta…

- Un turist aflat in stare de epuizare fizica a fost recuperat, sambata, de salvamontistii din Azuga, dupa ce a fost lasat in padure chiar de ghidul montan pe care il platise. Citește și: Motociclist ranit in accident la Arefu „S-a alaturat unui grup condus de un asa-zis ghid montan ce isi face reclama…

- Trei persoane, intre care un copil in varsta de 5 ani, au ramas izolate, in timpul nopții de duminica spre luni, pe o insula de pe raul Strei, din județul Hunedoara, ele avand nevoie de intervenția salvatorilor din cadrul ISU. Potrivit ISU Hunedoara, in urma apelului la 112, doua echipaje operative…

- Politistii argeseni, alaturi de echipe din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al Politiei si jandarmi au intervenit, sambata, in localitatea Poiana Lacului, unde mai multe persoane care fac parte din doua familii s-au luat la bataie. In timpul conflictului, o persoana a folosit un pistol cu…

- Duminica, in jurul orei 18:30, pe DN2 (E85), pe raza comunei Dragușeni a avut loc un accident rutier cu implicarea unei autoutilitare și a altor doua autoturisme.S-a constituit o echipa operativa formata din polițiști rutieri din cadrul Poliției Municipiului Falticeni dar și din cadrul Serviciului…

- Prin SNUAU 112 a fost primit un apel de la un ghid montan cu privire faptul ca in timp ce se deplasa cu un grup de 24 de turiști din Cheile Ramețului spre Brana Caprei, traseul montan pe care aceștia il parcurgeau a fost afectat ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice nemaiputand sa se intoarca spre…