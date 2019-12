Stiri pe aceeasi tema

- Condițiile meteorologice și mașina neechipata corespunzator puteau fi fatale pentru trei persoane din județul Galați, care s-au aventurat in zona Luncile Prigoanei, unde au ramas impotmoliți cu mașina. In urma unui apel la 112, un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag a intervenit…

- Ziarul Unirea 3 adulți și 1 copil blocați cu mașina pe un drum forestier in zona Arieșeni: Intervin jandarmii montani Jandarmii montani din Arieșeni au fost sesizați, miercuri seara, in jurul orei 18.30, prin sistemul unic 112, ca un autoturism a ramas inzapezit pe un drum forestier de la limita cu…

- Prea multa nadejde și-au pus trei turiști in tehnologia moderna care i-a tradat și i-a facut sa se rataceasca in padure. Norocul lor a fost ca prietenii, ingrijorați, au sunat de la 112. Jandarmii montani au plecat in cautarea lor. The post Turiști rataciți pe Semenic. Au intervenit jandarmii montani…

- Doi turiști au fost salvați de jandarmii montani din Cheia dupa ce, plecați pe un traseu nemarcat ca sa adune plante medicinale, s-au ratacit din cauza intunericului și au ramas blocați intr-o zona dificila, transmite Mediafax.Reprezentanții Jandarmeriei Prahova au transmis ca sesizarea a…

- Trei persoane au fost ranite și o mașina s-a rasturnat in urma unui accident produs intr-o intersecție din orașul Galați. La fața locului intervin mai multe echipaje de la Poliție, Pompieri și SMURD, transmite Mediafax.Potrivit primelor informații, accidentul s-a produs din cauza neacordarii…

- Urmare a unui apel la 112, jandarmii montani din Bicaz și Lacul Roșu au intervenit pentru salvarea și coborarea in siguranța a unor turiști straini blocați in zona Stanca Altarului din Cheile Bicazului, la limita județelor Neamț și Harghita. Acesta a fost scenariul unui exercitiu desfasurat, miercuri,…

- Trei persoane, printre care si un copil, care s-au ratacit, miercuri seara, intre Cabana Susai si Cioplea, judetul Brasov, au solicitat sprijinul autoritatilor, in zona intervenind atat salvamontistii, cat si jandarmii. Cele trei persoane nu au avut nevoie de ingrijiri medicale si au fost duse la…

- Șapte turiști cehi impotmoliti cu mașinile in Muntii Retezat au fost salvați dupa o intervenție de 10 ore, informeaza Mediafax.Potrivit jandarmilor hunedoreni, o persoana din cadrul Ocolului Silvic Riu de Mori a sesizat marți ca șapte barbati de cetațenie ceha au ramas impotmoliti intr-o zona greu…