- Petrolul Ploiesti a anunțat, miercuri, prin intermediul rețelelor sociale, ca a obținut serviciile fundașului dreapta portughez Ricardinho (30 de ani). Ricardinho a semnat cu „lupii galbeni” un angajament valabil pentru urmatoarele doua sezoane. El a venit liber de contract de la FC Voluntari, formație…

- FC Voluntari a anunțat 5 transferuri in aceeași zi. Echipa retrogradata la finalul sezonului trecut a facut și primele mutari in mercato, dupa ce l-a numit pe banca pe Claudiu Niculescu. FC Voluntari a adus 4 jucatori din Liga 2, pe Alexandru Șuteu, Daniel Toma, Florinel Mitrea și Catalin Alexe, dar…

- Florin Pirvu (49 de ani), antrenorul de la FC Voluntari, s-a declarat dezamagit de rezultatul din meciul cu FC Botoșani, scor 0-0, din runda cu numarul #8 a play-out-ului din Superliga. Nu aceeași parere o are și Igor Armaș (36 de ani), fundașul ilfovenilor. Antrenorul ilfovenilor considera ca echipa…

- Arbitrul Radu Petrescu va conduce la centru meciul Dinamo - FC Voluntari, care va avea loc, vineri, de la ora 20.00, in etapa a saptea din play-out-ul Superligii, potrivit news.roPetrescu va fi ajutat de Radu Ghinguleac si Romica Birdes, iar rezerva va fi Robert Avram.

- U Craiova 1948 ramane tot fara victorie dupa 12 meciuri, oltenii reușind doar o remiza, scor 0-0 pe terenul celor de la FC Voluntari, deși au evoluat in superioritate numerica din minutul 24.

- Igor Armaș (36 de ani), capitanul lui FC Voluntari, spune ca ar „plange de durere” in cazul in care echipa lui ar caștiga Cupa Romaniei dar nu ar putea juca in preliminariile Europa League, din moment ce n-are licența UEFA. Moldoveanul Igor Armaș este la al șaselea sezon la FC Voluntari. ...

- Situație ciudata in fotbalul romanesc, dupa ce FC Voluntari a ajuns in semifinalele Cupei Romaniei Betano # Ilfovenii nu au licența UEFA și nu pot juca in preliminariile Europa League, daca iau Cupa. Astfel ca o echipa din Superliga ar beneficia de locul lasat liber. Doar ca NU locul doi din campionat…

- FC Voluntari și FC Hermannstadt au deschis vineri etapa a doua a play out-ului in Superliga la fotbal masculin. Gazdele s-au impus la limita, cu 1-0, gol marcat din penalty. Este prima victorie a ilfovenilor dupa 12 meciuri in campionat.FC Voluntari și FC Hermannstadt au deschis vineri etapa…