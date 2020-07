Trei traficanţi de droguri, reţinuţi de procurorii DIICOT din Constanţa Trei barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 31 de ani, au fost retinuti de procurorii DIICOT din Constanta, sub acuzatia ca au vandut unor consumatori mai multe tipuri de droguri - cocaina, LSD, ecstasy si canabis.



Potrivit unui comunicat al DIICOT, inculpatii M.R.O., D.C.M. si T.O.I. au fost retinuti pentru 24 de ore, fiind acuzati de savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si de mare risc in forma continuata.



In cauza s-a stabilit faptul ca inculpatii desfasurau activitati de comercializare de droguri de risc si de mare risc - cocaina, LSD, ecstasy si canabis.

