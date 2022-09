Trei traficanţi de droguri, după gratii Tribunalul Dolj a dispus arestarea preventiva a trei inculpati acuzati de trafic de droguri de risc si mare risc. Potrivit anchetatorilor, unul dintre inculpati ar fi infiintat si intretinut culturi de canabis, droguri care ajungeau la consumatorii din Dolj. Alti doi inculpati, un cetatean italian si o romanca, sunt acuzati ca au vandut cocaina in Bucuresti si Olt. Procurorii DIICOT au explicat ca unul dintre inculpati, un barbat de 36 de ani, s-a ocupat cu vanzarea de canabis catre consumatorii din Dolj. In urma perchezitiilor au fost gasite si 348 grame de cocaina. „Inculpatul a inființat și… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

