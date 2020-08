Stiri pe aceeasi tema

- Politistii lugojeni au depistat trei barbați, de 20, 22 și respectiv 28 de ani , condamnați la inchisoare pentru comiterea infractiunilor de trafic de droguri, nerespecatrea regimului armelor și munițiilor și constituirea... The post Traficanți de droguri condamnați la inchisoare și prinși acum de…

- Potrivit statisticilor Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) și ale Poliției romane, unul din cinci condamnați definitiv dispare de la domiciliu inainte de pronunțarea unei sentințe de inchisoare cu executare. In acest moment, 4.514 persoane condamnate definitiv sunt date in urmarire . „Din…

- Doi traficanti de droguri au fost prinsi in flagrant, vineri, in urma unei operatiuni fulger a politistilor de la Brigada de Combatere a Criminalitatii... The post Operațiune ca-n filme a polițiștilor timișoreni antidrog : Traficanți prinși in flagrant cand vindeau droguri unui agent sub acoperire appeared…

- Doi traficanti de droguri au fost prinsi in flagrant, vineri, in urma unei operatiuni fulger a politistilor de la Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Timisoara. Actiunea a avut loc in fata unei shaormerii de la intrarea in localitatea Dumbravita, anunța MEDIAFAX.Politistii…

- Doi barbați fugari, condamnați la inchisoare pentru lipsire de libertate, au fost prinși, ieri, și duși la penitenciar pentru executarea pedepsei. Cei doi barbați au 26, respectiv 47 de ani. Pe numele lor, Judecatoria Lugoj a emis un mandat de executare a pedepsei, fiind condamnați la 2 ani și 8 luni,…

- Polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate din Timișoara și procurorii DIICOT din Caraș – Severin au facut aproape 30 de percheziții, in Reșita. Ei vor sa destructureze mai multe rețele de traficanți de droguri de risc și de mare risc. The post Percheziții la traficanți de droguri, in Banat. Trei…

- In timp ce copiii se uita printre zabrele la locurile de joaca, iar artiștii mor de foame fiindca nu au voie sa susțina spectacole, traficanții de droguri fac bani pe banda rulanta, sub nasul autoritaților, organizand „retreat-uri” cu ayahuasca.

- Rețea de traficanți de droguri, destructurata de DIICOT, iar doi barbați din Calarași au fost arestați preventiv. Potrivit anchetatorilor, indivizii ar fi achizitionat saptamanal din municipiul Bucuresti droguri de mare risc pe care le vindeau la sume uriașe in Calarași.Politistii specializati in combatereacriminalitatii…