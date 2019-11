Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Viseu de Sus s-a declansat ieri, 12 noiembrie, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari de provenienta ucraineana, in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 21.00, a fost oprit in trafic pentru control, pe D.J. 186, pe raza localitatii…

- Persoana ucisa de ursi in judetul Mures Arhiva Foto: Arhiva/ smurd.ro. O a doua persoana a fost ucisa de ursi în aceasta toamna în judetul Mures. Un cioban de 63 de ani a fost gasit decedat la marginea padurii între localitatile Cucerdea si Giulus. Purtatorul…

- In perioada 5 – 8 noiembrie 2019, politistii Directiei de Ordine Publica - Serviciul de Politie „Delta Dunarii" și cei ai I.P.J. Tulcea au organziat, cu ajutorul Inspectoratului General de Aviație al M.A.I., o acțiune pentru prevenirea si combaterea activitatilor ilegale din domeniul piscicol, se…

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase au indisponibilizat 420 de obiecte pirotehnice, detinute ilegal de administratorul unei societati comerciale din comuna Modelu, judetul Calarasi.

- Un vanator care a vanat fazani desi pe autorizatia de vanatoare scria rate este cercetat de politisti pentru comiterea infractiunii de braconaj. Miercuri, 6 noiembrie, politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase impreuna cu cei de la Politia Tautii Magheraus au actionat pentru prevenirea…

- Politistii vor avea puteri sporite. Legea care prevede atributii extinse pentru agenti a fost promulgata de presedintele si va intra in vigoare in 90 de zile. Actul normativ prevede ca politistii vor putea intra fara mandat intr-o locuinta ca sa salveze o persoana aflata in pericol si totodata vor putea…

- Un cetatean strain, urmarit pentru punerea in executare a unui mandat de arestare preventiva, a fost prins vineri de politistii Brigazii Rutiere a Capitalei.Acesta nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de politisti, dupa ce in prealabil nu a respectat semnificatia culorii rosii a…

- In cursul zilei de ieri, politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Hunedoara si cei ai Politiei Municipiului Lupeni au pus in executare doua mandate de perchezitie domiciliara, la doua adrese situate in municipiul Lupeni. De la una dintre adrese, politistii…