Trei tipi casatoriti merg la pescuit Trei tipi casatoriți merg la pescuit. Cam dupa vreo ora se putea asculta urmatoarea conversație: – Nici nu va-nchipuiți ce a trebuit sa fac sa pot veni la pescuit! Am promis ca in urmatorul sfarșit de saptamana voi zugravi toata casa. – Nici pe mine nu m-a lasat sa vin pana n-am promis ca voi renova apartamentul. Și așa au continuat sa pescuiasca pana cand și-au dat seama ca cel de al 3 lea nu zisese nimic. – Hei, tu, doar nu vrei sa ne faci sa credem ca n-a trebuit sa promiți nimic! – Eu am pus deșteptatorul sa sune la 3:30 AM și cand a sunat, m-am apropiat de soția mea și i-am susurat la ureche:… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

