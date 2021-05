Stiri pe aceeasi tema

- 3 tineri, cu varste cuprinse in 23 si 30 de ani au decedat noaptea trecuta, dupa ce s-au rasturnat cu autoturismul in afara parții carosabile. Accidentul s-a produs in localitatea Poiana Stampei din judetul Suceava. Purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2021/05/16-mai-ora-8-A-Galeata.mp3…

- Un cumplit accident rutier s-a produs sambata noapte la Poiana Stampei, dupa ce un autoturism Maserati condus cu viteza a ieșit in afara carosabilului, lovind mai mult obstacole și rasturnandu-se. Pompieri militari de la Vatra Dornei dar și de la Bistrița Nasaud au fost mobilizați la fața locului. ...

- Doi barbați si-au pierdut viata și altul a fost ranit grav in urma unui accident rutier produs in aceasta dimineața in jurul orei 04.06 pe DJ 102D in localitatea Baba Ana. In eveniment a fost implicat un auto cu 3 ocupanți. La fata locului au fost mobilizate o mașina de stingere, o descarcerare și…

- Accident infiorator. Doi tineri au murit pe loc dupa ce au intrat cu motocicleta intr-un autoturism ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un accident infiorator s-a petrecut, sambata, in Suceava. Doi tineri…

- Doi tineri, de 19 și 21 de ani, aflați pe motocicleta, au murit sambata intr-un accident produs in localitatea Dolhești, județul Suceava. Potrivit IPJ Suceava, motocicleta pe care se aflau cei doi tineri a intrat intr-o mașina care circula in același sens de mers și care a incetinit pentru a intra pe…

- Astazi, in jurul orei 14.00, a avut loc un accident rutier in localitatea Dolhesti judetul Suceava soldat cu doua persoane decedate.Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava spune ca "o motocicleta pe care se aflau cei doi tineri a intrat, in impact frontal, cu un autovehicul care rula in…

- Un accident rutier care s-a transformat intr-o drama cumplita, una dintre cele mai mari petrecute in ultimii ani in județul Suceava, s-a consumat in urma unui accident rutier petrecut pe 5 decembrie 2020. Despre caz nu s-a știut nimic pana acum, in condițiile in care drama s-a consumat ulterior. O ...

- Tragedie uriașa de Ziua Indragostiților in Iași. Doi tineri și-au gasit sfarșitul intr-o mașina cumparata doar cu o zi inainte. Aceștia se deplasau de la Iași la Suceava, iar intr-un moment nefast, autoturismul a fost spulberat de un tren, aproape de localitatea Vladeni. Mecanicul trenului a chemat…