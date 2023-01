Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane banuite de talharie și lipsire de libertate au fost reținute de polițiștii Serviciului de investigatii Criminale. Trei barbati cu varste cuprinse intre 20 si 31 de ani si o tanara de 19 ani au fost retinuti. La data de 30 decembrie 2022, politistii Sectiei nr.13 Politie Rurala Segarcea…

- Doi tineri dintr-o comuna din Gorj iși vor petrece noaptea in arest, dupa ce au publicat pe internet imagini in care „se joaca” cu un pistol, iar apoi unul dintre ei trage un foc de arma in plan vertical.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, nu sunt semnalate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a conditiilor meteo nefavorabile. Se circula in conditii de ceata densa, vizibilitatea fiind…

- ANCHETA… Trei tineri din comuna Dranceni au fost prezentați astazi instanței Judecatoriei Huși, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce polițiștii Secției 4 Poliție Rurala au probat faptul ca aceștia sunt principalii suspecți in cazul unui furt cu un prejudiciu estimat de 40.000 de lei. Aceștia…

- In 4 noiembrie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției 3 Poliție Cluj-Napoca au reținut pentru 24 de ore, trei tineri, cu varste cuprinse intre 17 și 23 de ani, din municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești, cercetați intr-un dosar penal intocmit sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Ghinion pentru trei tineri din Constanța! Aceștia au fost prinși in flagrant cand furau motorina din vagoanele unui tren de marfa staționat. Cei trei barbați, cu varste intre 21 și 26 de ani, au furat peste 800 de litri de motorina. Ei au fost reținuți pentru 24 de ore pentru furt calificat. „La data…

- Suma pe care au furat-o doi tineri din Alba, de la o stana. Au fost reținuți de poliție Doi tineri din Alba au fost reținuți dupa ce au furat bani dintr-o rulota amplasat intr-un saivan. Au fost reținuți de polițiști. Potrivit IPJ Alba, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj au reținut luni, pentru…

- Luni, 24 octombrie 2022, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in urma activitaților investigativ-operative, au reținut, pentru 24 de ore, doi tineri, de 22 de ani si 26 de ani, din comuna Bucerdea Granoasa, care sunt banuiti de savarsirea unei infractiuni de furt calificat. Se pare ca, in perioada…