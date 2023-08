Trei tineri pianiști din Alba au caștigat premii importante la Festivalul „Capitala Muzicala” din Sibiu Trei tineri pianiști din Alba au obținut premii importante, in acest sfarșit de saptamana, in cadrul Festivalului „Capitala Muzicala ” din Sibiu. Aceștia au concurat alaturi de peste 150 de copii și tineri talentați din 60 de localitați din țara. Felix Constantinescu din Alba Iulia a caștigat trofeul grupei 13-14 ani la secțiunea muzica instrumentala. […] Citește Trei tineri pianiști din Alba au caștigat premii importante la Festivalul „Capitala Muzicala” din Sibiu in Alba24 .