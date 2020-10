Trei tineri înjunghiați pe stradă, în Botoșani. Unul a murit Un barbat de 29 de ani a injunghiat, in noaptea de sambata spre duminica trei tineri cu varste cuprinse intre 22 și 35 ani, toți din judetul Iași. Evenimentul a avut loc pe o strada din localitatea Frumușica, județul Botoșani, relateaza Hotnews. Potrivit IPJ Botoșani, citat de Mediafax, polițiștii au fost sesizați in noaptea de sambata spre duminica despre izbucnirea unui conflict in localitatea Frumușica, in care ar fi fost implicați mai mulți tineri. Incidentul a avut loc pe strada, in fața casei unuia dintre tinerii implicați. Conform primelor date ale polițiștilor, un barbat de 29 de ani ar… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar la Botoșani. Un barbat de 29 de ani a injunghiat, in noaptea de sambata spre duminica, cu un cuțit, trei tineri pe o strada din localitatea Frumușica, județul Botoșani. Una dintre victime, un tanar de 22 de ani, a murit.Potrivit IPJ Botoșani, polițiștii au fost sesizați in…

- Un șofer ar fi intrat intenționat cu mașina intr-un grup de persoane cu care a avut un conflict, anunța Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea. Incidentul a avut loc intr-o benzinarie din orașul Panciu, in urma unui scandal care a izbucnit intre trei persoane. Trei barbați au fost arestați preventiv…

- Polițiștii din Jidvei au reținut doi tineri din comuna care au provocat scandal și i-au agresat pe membrii unei familii. Alaturi de ei mai sunt cercetate 3 femei care au participat la scandal. La data de 8 septembrie 2020, polițiștii din Jidvei au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi…

- Politistii au descins la mai multe adrese din Buzau, unde banuiau ca se face trafic cu substante toxice. In urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat peste 280 de recipiente care conțineau aproximativ 20 de kilograme de fosfura de aluminiu. Aceasta substanta este un compus extrem de toxic,…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui conflict izbucnit marți seara in comuna Glina, județul Ilfov. La sosirea forțelor de ordine, cearta se incheiase, dar polițiștii i-au identificat pe cei implicați in altercație și i-au dus la secție pentru audieri.Incidentul violent s-a petrecut in jurul orei…

- Un conflict spontan a izbucnit, sambata, intre doi cetațeni vietnamezi la o fabrica din localitatea Apahida, județul Cluj, iar unul dintre ei a murit dupa ce a fost injunghiat. Agresorul a fugit și a fost gasit de polițiști dupa doua ore. Potrivit Poliției Cluj, scandalul a izbucnit, sambata, intr-o…

- La data de 8 august a.c., in jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Secției nr. 1 de Poliție Ploiești au fost sesizați despre faptul ca un minor in varsta de 16 ani ar fi fost lovit cu un obiect taietor-ințepator.Polițiștii s-au deplasat la fața locului, insa barbatul banuit de comiterea faptei nu…

- Liderul clanului Duduianu, Florin Mototolea, zis Emi Pian a murit in aceasta dimineața, in urma unui scandal care a avut loc in Sectorul 6 al Capitalei. Polițiștii au fost sesizați in jurul orei 3.00 cu privire la un conflict de strada intre mai multe persoane din sector. Ajunși la fața locului, aceștia…