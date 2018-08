Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Dolj au efectuat sambata o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat de 32 de ani din localitatea Breasta, banuit ca ar fi tras cu arma, in noaptea de vineri spre sambata, in conflictul care s-a iscat in trafic pe o strada din Craiova, ranind in antebrat un tanar de 25 de ani. Potrivit…

- Ieri, 15 iunie 2018, Politia Municipiului Alba Iulia a fost sesizata de catre o femeie de 55 de ani, din Alba Iulia, cu privire cu privire la faptul ca sotul sau a agresat-o, a distrus usa de acces in apartament si nu a respectat masurile restrictive stabilite de ordinul de protectie. Din primele cercetari…

- Politistii din Ramnicu Valcea au reusit sa descopere o grupare care se ocupa de talharii. Pana in acest moment, s-a dovedit ca au comis doua jafuri luna trecuta, iar astazi, Serviciul de Actiuni Speciale si colegii din cadrul Politiei Ramnicu Valcea au descins la domiciile celor patru suspecti.

- Politistii din Brasov efectueaza 10 perchezitii si pun in aplicare 7 mandate de aducere, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari cu privire la deturnarea licitatiilor publice. La data de 19 iunie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, sub coordonarea procurorului de caz din…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ramnicu Valcea și Serviciului de Acțiuni Speciale au reținut pe 20 mai, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, un barbat banuit de savarșirea unei talharii. Barbatul de 20 de ani are domiciliul ...

- "La data de 16 mai, in jurul orei 12,30, directorul Școlii Generale din loc. Roșia a sesizat polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Șelimbar despre faptul ca, la Școala Generala din Cornațel, unitate de invațamant subordonata, pe fondul unui conflict spontan intre doua cadre didactice, invațatoare,…

- Arestarea preventiva pentru 30 de zile a fost dispusa de catre Judecatoria Aiud, la cererea Parchetului. Sentința nu e definitiva și poate fi atacata in termen de 48 de ore la Tribunalul Alba. Reamintim ca la data de 15 mai 2018, politistii din Ocna Mures au luat masura retinerii, pentru 24 de ore,…

- Politistii braileni au retinut joi, 10 mai 2018, un barbat, in varsta de 35 de ani, din Braila, banuit de comiterea infractiunii de tentativa la omor. Asta dupa ce cu o zi inainte, in jurul orei 20:40, politistii braileni au fost sesizati de catre un barbat, prin apel 112, cu privire la faptul ca fratele…