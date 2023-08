Stiri pe aceeasi tema

- Foarte mulți romani prefera sa-și petreaca vacanța pe litoral. Exista o plaja care pare ca e rupta din rai. Anual, aceasta este magnet pentru turiști. Printre motivele care-i fac pe turiști sa se intoarca se numara: vegetația luxurianta, malurile inalte de pamant și marea turcoaz te poarta cu gandul…

- Un eveniment frumos s-a transformat intr-o tragedie pentru mai multe persoane care și-au pierdut viața sau au fost ranite in urma unui grav accident de mașina. Intamplarea teribila a avut loc azi-noapte, la intoarcerea unui autobuz care transporta mai mulți nuntași. Care sunt ultimele informații despre…

- Accidentul s-a produs in circumstanțe ciudate. Cei doi, tata și fiu, au ales sa scurteze drumul printr-un tunel feroviar, insa au fost surprinși de un tren. Au fost duși la spital in stare grava.

- Plajele din Italia limiteaza numarul de turiști. Astfel, cei care planuiesc sa-și petreaca vacanța pe plajele din Sardinia sau Sicilia vor fi nevoiți sa-și faca rezervare. Autoritațile iși propun ca numarul celor care viziteaza plaja zilnic sa nu fie mai mare de 250. De ce vor autoritațile sa reduca…

- Nesiguranța pe strazile din Romania a devenit un lucru cunoscut de toata lumea, insa ce este de facut? Din pacate, tot mai multe incidente au loc in zone populate din marile orașe, iar victimele ajung in cel mai fericit caz la spital, acolo unde medicii fac tot ce pot pentru salvarea lor. Acesta este…

- Un barbat a decedat, iar concubina acestuia ajuns la spital cu leziuni grave, dupa ce au fost agresați fizic de catre un individ. Potrivit Poliției, banuitul este un barbat in varsta de 38 de ani, scrie TV8 . Tragicul incident s-a produs miercuri, 31 mai, intr-un sat din raionul Drochia. Victimele sunt…

- Veste crunta pentru fanii echipei de fotbal PSG. Portarul Sergio Rico se afla in stare grava in spital, dupa ce a fost lovit de un cal. Medicii sunt rezervați, iar jurnaliștii au aflat ca jucatorul formației din Paris este inconștient in secția de terapie intensiva și ca urmatoarele 48 de ore sunt foarte…

- Siguranța publica a ajuns sa fie un lux, iar asta o dovedesc sutele de accidente care au loc in zon care ar trebui sa fie ferite de pericole. Acesta este și cazul dramatic a doua fetițe de 11 ani, care in timp ce se jucau pe un spațiu verde din localitatea Țibana, o mașina a […] The post Tragedie in…