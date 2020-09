Trei tineri din Scrioaștea, cercetați pentru tâlhărie You are here: Home » Eveniment » Trei tineri din Scrioaștea, cercetați pentru talharie Trei tineri din Scrioaștea, cercetați pentru talharie 15/09/2020 10:570 comments Polițiștii din cadrul Biroului Investigații Criminale Roșiori de Vede au dispus reținerea a trei tineri cu varsta de 22, 23, respectiv 24 de ani, toți din comuna Scrioaștea, cercetați sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie. Conform reprezentanților IPJ Teleorman, la data de 14 septembrie a.c., in jurul orei 17:00, in timp ce se aflau pe strada Renașterii din municipiul Roșiori de Vede, cei trei ar… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

Sursa articol: ziarulteleormanul.ro

