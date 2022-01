Stiri pe aceeasi tema

- Mansarda si acoperisul unui hotel din Rupea au fost mistuite de flacari in noaptea de miercuri spre joi, turistii autoevacuandu-se la timp, astfel ca nicio persoana nu a fost ranita in incendiu. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, pentru lichidarea incendiului, echipe ale…

- In urma unei investitii de peste 3,6 milioane de lei din fonduri europene, Scoala Generala numarul 2 din Sarmașu, ar putea deveni, din acest an, cea mai moderna unitate de invatamant din judetul Mures. Ea va fi independenta din punct de vedere energetic. Primarul orasului Sarmasu, Valer Botezan, a declarat…

- Consilierii județeni au aprobat miercuri, 15 decembrie, intr-o ședința ordinare de lucru, repartizarea pe anul 2021 a sumei de 1.746.319,02 lei, reprezentand impozitul pe venit incasat suplimentar, corespunzator cotei de 6% prevazuta la alineatul (1) litera (c) din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului…

- In 2020, in județul Bacau, din totalul celor 5320 de nașteri, in 587 de cazuri mamele au avut sub 19 ani (25 dintre acestea avand mai puțin de 15 ani), conform datelor INSSE. Cadre medicale din spitale și comunitați, specialiști din domeniul asistenței sociale (DGASPC, maternitați, SPAS, primarii),…

- Un barbat din judetul Mures, care a inselat mai multe persoane din judetul Vaslui, pretinzand ca este reprezentantul unei companii de telefonie mobila, a fost arestat preventiv, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa transmis de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vaslui,…

- Patru tineri cu varste intre 20 și 27 de ani au murit din cauza COVID-19, decesele lor fiind raportate marți de catre autoritați. Toți erau nevaccinați, iar doi dintre ei nu aveau comorbiditați. In ultima zi au fost raportate 397 de decese COVID (175 barbați și 222 femei), dintre care 54 din trecut.…

- Conform datelor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, in ultimele 24 de ore, au fost raportate 397 decese in randul pacientilor infectati cu virusul Sars Cov 2.Patru dintre aceste decese au fost inregistrate la categoria de varsta 20 29 de ani.Potrivit aceleasi surse, este vorba despre o tanara…

- Un grav accident rutier a avut loc ieri in județul Salaj, iar in urma acestuia doi oameni au murit. Claudia și Marius erau casatoriți și se aflau in mașina care s-a izbit puternic de o autoutilitara intr-o curba. Alaturi de ei era și fetița lor, singura supraviețuitoare din mașina.