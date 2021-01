Trei tineri din Galați au fost reţinuţi: au introdus în ţară un colet cu aproximativ 600 de grame de cannabis Trei tineri din Galati au fost retinuti in urma unei actiuni a politistilor si procurorilor DIICOT, la scurt timp dupa ce au introdus in tara un colet cu aproximativ 600 de grame de cannabis, informeaza News.ro. Actiunea impotriva traficantilor a fost organizata joi, dupa ce tinerii, cu varste cuprinse intre 20 si 25 de ani, au adus in tara, din Spania, un colet cu aproximativ 600 de grame cannabis. Dupa ce au preluat pachetul cu droguri, ei se pregateau sa le portioneze pentru a le vinde clientilor din Galati. Politistii si procurorii DIICOT i-au prins in flagrant in timp ce transportau… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

