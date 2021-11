Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din judetul Arad au intocmit un dosar penal pentru loviri si alte violente, dar si pentru santaj, dupa ce doi tineri au agresat un adolescent de 16 ani din localitatea Siria, potrivit news.ro. ”Politistii s-au autosesizat si au fost dispuse de indata verificari pentru stabilirea…

- Nr. 387 din 19 octombrie 2021 BULETIN DE PRESA Cercetari efectuate de politistii de la Combaterea Delicetelor Silvice si procurori ai Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrita intr un dosar penal intocmit pentru taiere fara drept de arbori La data de 18 octombrie a.c., politistii Serviciului de Ordine…

- La data de 6 octombrie 2021, in jurul orei 18.10, polițiștii Secției 7 de Poliție Rurala Sebeș au depistat un tanar, de 25 de ani, din comuna Jina, județul Sibiu, in timp ce conducea un autoturism, pe DN67 C, pe raza comunei Șugag, fara sa dețina permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.…

- Miercuri, 22 septembrie, polițiștii din Tauții Magherauș au fost sesizați cu privire la faptul ca in urma unui conflict spontan, o femeie de 37 de ani din comuna Cicarlau, a fost agresata fizic de catre soțul ei. La fața locului, polițiștii au identificat barbatul de 46 de ani, banuit de comiterea faptei.…

- Polițiștii au depistat un cetațean strain pe banda de urgența a autostrazii A1, noaptea trecuta. Tanarul are 27 de ani și a fost cazat, pentru 14 zile, la un centru de carantina. A fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de trecere frauduloasa a frontierei de stat. „In noaptea…

- O cearta intre doi frați, de 67 și 70 de ani, s-a finalizat cu spitalizarea celui mai in varsta. Mai mult, oamenii legii au descoperit și alte nereguli la fratele mai mic. Un apel la 112 anunța ieri ca un barbat a fost lovit de fratele sau. Cei doi, de 67 și 70 de ani, s-au certat și lovit ”in drumul…

- Vineri, 27 august a.c., Poliția a fost sesizata, de catre o femeie, din municipiul Zalau, prin apelul de urgența 112, despre faptul ca pe strada General Dragalina are loc un scandal in care sunt implicate mai multe persoane.Ajunși la fața locului, polițiștii au aplanat in scurt timp scandalul și au…