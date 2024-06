Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Postului Giroc sub coordonarea procurorului Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au identificat și reținut 3 tineri banuiți de furtul unui generator. Ulterior, magistrații au dispus masura arestului preventiv pentru 30 de zile. In fapt, in noaptea de 27/28.06.2024, polițiștii din…

- Trei tineri cu varste cuprinse intre 17 și 29 de ani, din Caransebeș, au fost arestați preventiv astazi, pentru 30 de zile, pentru tentativa de omor. „Cei in cauza sunt banuiți ca vineri, 21 iunie, in jurul orei 13:00, in timp ce se aflau pe strada George Buitu, din Caransebeș, l-ar fi agresat fizic…

- La nivelul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 1 Poliție se afla in instrumentare un dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de furt calificat, in cadrul caruia a fost dispusa masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un tanar de 28 de ani, din municipiul Gherla și o tanara de 27 de ani,…

- Doi tineri, un barbat de 28 de ani si o femeie de 27, au fost arestati preventiv, fiind prinsi de politisti dupa ce au furat 248.000 de lei dintr-un apartament din Cluj-Napoca situat la parter, informeaza, duminica, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Cluj.

- Polițiștii clujeni au anunțat reținerea pentru 24 de ore a doi tineri, un barbat de 28 de ani din Gherla și o femeie de 27 de ani din Cluj-Napoca, in cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de furt calificat.Conform anchetei, la data de 13 iunie, in jurul orei 20:15, cei doi au patruns prin escaladare…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Lugoj, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj au reținut 3 tineri, in varsta de 18 ani, care au sustras un motocross și un autoturism. „In urma cercetarilor efectuate de catre polițiști s-a stabilit faptul…

- Un tanar care a furat o masina parcata in Satchinez, judetul Timis, si care avea totodata permisul suspendat, a fost retinut luni de polițiștii Sectiei 3 Rurale Sanandrei, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara. „In fapt, la data de 15.05.2024, polițiștii…

- Polițiștii Sectiei 3 Rurale Sanandrei, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un tanar banuit de savarșirea infracțiunilor de furt in scop de folosința si conducerea pe drumurile publice a unui vehicul avand dreptul de a conduce suspendat. In…